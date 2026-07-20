Champions League: Με Ναϊμέχεν ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό

Ο Ολυμπιακός έμαθε σήμερα (20/7) στην κλήρωση της UEFA στη Νιόν, την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι “ερυθρόλευκοι” θα αντιμετωπίσουν την ολλανδική Ναϊμέχεν που θα αποτελέσει το πρώτο εμπόδιο πριν τα playoff του Champions League στη διαδρομή των μη πρωταθλητών.

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Η μάχη του Ολυμπιακού για την παρουσία του στα playoffs της διοργάνωσης θα είναι διπλή, με τα πρώτα ματς της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον τρίτο προκριματικό να διεξάγονται το διήμερο 4-5 Αυγούστου και τις ρεβάνς στο διήμερο 11-12 Αυγούστου.

Τα τέσσερα ζευγάρια στο League Path:

Ολυμπιακός – Ναϊμέχεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ – Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Σπάρτα Πράγας – Λιόν

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Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού είτε σε αυτό τον γύρο, είτε στα playoffs, θα βρεθεί αυτόματα στη League Phase του Europa League.

Μία ημέρα πριν από το πρώτο του παιχνίδι για τα 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Ολυμπιακός θα ξέρει την υποψήφια αντίπαλό του στα playoffs σε περίπτωση πρόκρισης.

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Η κλήρωση για τα playoffs του Champions League και τα αντίστοιχα του Europa League, θα γίνει στις 3 Αυγούστου.