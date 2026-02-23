Μεξικό: Χάος στους δρόμους μετά τον θάνατο του “Ελ Μέντσο” – Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφυλακής σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις του CJNG

Σκηνές τρόμου και χάους επικρατούν στους δρόμους του Μεξικό μετά την δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο», ενός εκ των πιο διαβόητων βαρόνων ναρκωτικών στο κόσμο που έπεσε νεκρός την Κυριακή (23/2) μετά από επέμβαση του στρατού στην πολιτεία Χαλίσκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του δήλωσε ότι το Μεξικό πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του στην καταπολέμηση των καρτέλ και των ναρκωτικών.

Αμέσως μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» ωστόσο, ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε πολλές περιοχές του Μεξικού, καθώς ένοπλοι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και έστησαν οδοφράγματα σε 20 πολιτείες.



Una trabajadora sale envuelta en llamas, luego de que prendieran fuego al Oxxo.



Lo único que ella hizo fue ir a trabajar.



pic.twitter.com/t5FqMnJHNb— Informa Cosmos (@InformaCosmos) February 23, 2026

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφυλακής του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό και έναν δικαστικό υπάλληλο σκοτώθηκαν στο Μεξικό κατά τις επιθέσεις του Καρτέλ του Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG) μετά την στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός του Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομαρ Γκαρσία Χαρφούχ.

🚨GUNS OUT🚨



🚨🇲🇽 Fighting erupts in La Desembocada, Jalisco, between CJNG and Mexican authorities.



Praying for the good guys!

pic.twitter.com/t1hVBTQNa3— Ashley (TeamTrump47) (@TeamTrump47) February 22, 2026

Κατά το κύμα βίας που εξαπέλυσε το καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, μία γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, διευκρίνισε ο υπουργός Ασφαλείας.

Ο στρατός έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «το πιο σημαντικό είναι η προστασία του πληθυσμού» και διευκρίνισε ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Ένοπλοι των καρτέλ σκότωσαν προσωπικό ασφαλείας στην Ταπάλπα, τη Σαποπάν, το Πουέρτο Βαγιάρτα και τη Γκουανταλαχάρα.

Αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν και αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν. Ο στρατός κατάσχεσε βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων και εκτοξευτών πυραύλων, εν μέσω του χάους και των αναταραχών.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Η νύχτα στο Πουέρτο Βαγιάρτα ήταν ήσυχη, ενώ σε όλη την πόλη ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα σχολεία και τα καταστήματα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, όπως ανέφερε στο CNN ένας Αμερικανός κάτοικος της περιοχής.

Ο Ντέιβιντ Μπαρ Ταλ δήλωσε ότι είδε μαύρους καπνούς από φωτιά και άκουσε εκρήξεις κοντά στο σπίτι του.

«Τώρα είναι μεσάνυχτα. Είναι ήσυχα εδώ και αρκετή ώρα. Δεν υπάρχουν εκρήξεις, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα που να καίγονται», είπε, μετά από μια μέρα δράσεων που χαρακτήρισε «ταραχώδη».

«Αλλά και αύριο, έχουμε ακούσει ότι θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας», είπε. «Όλοι θα μείνουν στα σπίτια τους. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, ούτε οι τράπεζες».

Την ίδια ώρα κλειστά είναι τα σχολεία και πανεπιστήμια σε πολιτείες του Μεξικού. «Προκειμένου να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους νέους και τους δασκάλους μας στο Χαλίσκο, αποφάσισα ότι τα μαθήματα με φυσική παρουσία θα ακυρωθούν αύριο στην πολιτεία (…) Έχω επίσης διατάξει την ακύρωση των μαζικών εκδηλώσεων την Κυριακή σε όλη την πολιτεία», δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «το πιο σημαντικό είναι η προστασία του πληθυσμού» και διευκρίνισε ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Μεξικό: Ποιος ήταν ο ο «Ελ Μέντσο»

Μοχθηρός, αδυσώπητος, αδίστακτος. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα επίθετα που χαρακτήριζαν τον βαρόνο των ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θεβάντες ή αλλιώς «Ελ Μέντσο», που έπεσε νεκρός από πυρά των ειδικών δυνάμεων στο Μεξικό. Ο «Ελ Μέντσο», ήταν επικηρυγμένος από τις Αμερικανικές αρχές με 10 εκατομμύρια δολάρια.

Ήταν διαβόητος για τις σκληρές μεθόδους επιβολής του καρτέλ του, ενώ δεν δίσταζε να δολοφονήσει έγκυες γυναίκες σε ένδειξη αντιποίνων για αντίπαλα μέλη συμμοριών και να εκτελέσει κομάντος των Μεξικανικών ειδικών δυνάμεων. Η πλέον περιβόητη επίθεση που πραγματοποίησε κατά των αρχών, ήταν η κατάρριψη στρατιωτικού ελικοπτέρου την 1η Μαίου του 2015, με ρουκετοβόλο RPG, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το πλήρωμα του, που συμμετείχε σε επιχείρηση σύλληψης του.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών, (D,.E.A), το καρτέλ CJNG, Jalisco New Generation Cartel, είναι το δεύτερο ισχυρότερο στον κόσμο, μετά το καρτέλ της Σιναλόα.

Η εγκληματική οργάνωση που διοικούσε ο «Ελ Μέντσο», εμφανίστηκε με τρόπο εμφατικό το 2009. Αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε βανάκι τα πτώματα τριών ατόμων, ενώ δίπλα τους υπήρχε και ένα σημείωμα που ανέφερε, «Είμαστε μία νέα ομάδα, οι Mata Zetas (δολοφόνοι των Zetas), που εναντιώνεται στις τακτικές απαγωγών και βασανιστών και θα τους κυνηγήσει σε κάθε πόλη, με απώτερο σκοπό ένα πιο καθαρό Μεξικό».

Η συγκεκριμένη οργάνωση, μετεξελίχθηκε στην Νέα γενιά ναρκωτικών του Χαλίσκο, Jalisco New Generation Cartel, που δραστηριοποιείται στην διακίνηση μεθαμφεταμίνης, ηρωϊνης, κοκαϊνης, όπλων και trafficking γυναικών.

Ο «Ελ Μέντσο», αξίζει να σημειωθεί, εργαζόταν ως αστυνομικός, πριν περάσει στην «άλλη πλευρά».