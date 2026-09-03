Φωτιά στο Καλό Λιβάδι Κύθνου – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
Επιχειρούν 3 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιβάδι Κύθνου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30.
Κινητοποιήθηκαν 3 πυροσβέστες με με 1 όχημα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Κύθνου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
πηγή στην Google
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