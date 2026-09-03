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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Καλό Λιβάδι Κύθνου – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Επιχειρούν 3 πυροσβέστες

Φωτιά στο Καλό Λιβάδι Κύθνου – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιβάδι Κύθνου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30.

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Κινητοποιήθηκαν 3 πυροσβέστες με με 1 όχημα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Κύθνου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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