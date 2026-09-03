Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Σηκώθηκαν 9 εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης, σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:20 και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο Δήμος Τοπείρου, με υδροφόρες.