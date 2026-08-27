Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2: Πικρός αποκλεισμός στη Νορβηγία – Τέλος η Ευρώπη για τον Δικέφαλο

Άδοξο τέλος είχε η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ, ο οποίος ηττήθηκε με 3-2 από την Μπραν στη Νορβηγία και έμεινε εκτός League Phase του Conference League.

Μετά το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στην Τούμπα, ο Δικέφαλος χρειαζόταν τη νίκη στο Μπέργκεν για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πάλεψε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αλλά πλήρωσε τα λάθη της και το καθοριστικό πέναλτι που καταλογίστηκε στο 86ο λεπτό.

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Πέντε γκολ και συνεχείς ανατροπές στη Νορβηγία

Η ρεβάνς εξελίχθηκε σε μία συναρπαστική αναμέτρηση με πέντε γκολ, ένταση και διαδοχικές αλλαγές δεδομένων.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να παραμείνει στη διεκδίκηση της πρόκρισης και να απαντήσει στα γκολ των γηπεδούχων, όμως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις καθοριστικές στιγμές του αγώνα.

Η Μπραν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα τρεις φορές, βάζοντας τον Δικέφαλο σε διαρκή θέση κυνηγού.

Μοιραίο το πέναλτι στο 86ο λεπτό

Η φάση που έκρινε οριστικά την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 86ο λεπτό, όταν η Μπραν κέρδισε πέναλτι και απέκτησε το προβάδισμα που της χάρισε την πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, μείωσε σε 3-2 και πίεσε μέχρι το τέλος για το γκολ που θα έστελνε την αναμέτρηση στην παράταση, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την επιστροφή του.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Νορβηγούς να πανηγυρίζουν την πρόκριση και τον Δικέφαλο να αποχαιρετά πρόωρα τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Πρόωρο τέλος στην ευρωπαϊκή σεζόν

Η Μπραν προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-3, έπειτα από το 1-1 στην Τούμπα και τη νίκη της με 3-2 στη Νορβηγία.

Για τον ΠΑΟΚ, ο αποκλεισμός είναι ιδιαίτερα οδυνηρός, καθώς ήρθε πριν από την έναρξη της League Phase και ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του παρουσία από τον Αύγουστο.

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Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να στρέψουν αποκλειστικά την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις.