Ε.Λ.ΑΣ.: “Θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις θυρίδες για την πατριωτική εισφορά” λέει τομεάρχης του κόμματος

Η εφαρμογή της λεγόμενης «πατριωτικής εισφοράς» θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της Ε.Λ.ΑΣ, Γιώργος Παππάς.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ο κ. Παππάς έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχεδιάζει τον φόρο πλούτου, ο οποίος, σύμφωνα με την πρόταση, θα αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής καθαρής περιουσίας και θα αφορά το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών προσώπων. Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του μέτρου θα είναι το περιουσιολόγιο, στο οποίο, όπως περιέγραψε, θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης κάθε υπόχρεου.

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Η καταγραφή δεν θα περιορίζεται, κατά την περιγραφή του, σε ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, αλλά θα μπορούσε να επεκτείνεται και σε κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Γιώργος Παππάς: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε; Γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά; Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πως από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.

Δημοσιογράφος: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσετε τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και θα πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κ. Τσίπρας ή το κόμμα του. Το αντιλαμβάνεστε αυτό; Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό σε όλα τα κράτη του κόσμου.

Γιώργος Παππάς: Σαφώς είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Κατ αρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά αναμένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα; Αυτό θα είναι ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θυρίδες που λέγαμε; Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Όλα αυτά.

Δημοσιογράφος: Μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θυρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να της πει θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας; Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σωστό.

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Γιώργος Παππάς: Μην στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα, περιλαμβάνει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε; Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικής, κοινωνικών αναγκών, Παιδείας, Υγείας και διαφόρων, ενίσχυσης της μεσαίας τάξης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής: Εδώ θα λειτουργήσει συμψηφιστικά. Δηλαδή αν η φορολόγηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων η ήδη υπάρχουσα φορολόγηση των ακινήτων, παραδείγματος χάριν, είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει 12 ευρώ, δεν θα δώσεις άλλα 12 ευρώ. Θα δώσεις τη διαφορά. Θα γίνεται συμψηφισμός. Κατανοείτε τι εννοώ; Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι προηγούμενες φορολογικές γενικές επιβαρύνσεις πάνω στην ίδια περιουσία.

Πώς θα υπολογίζεται η «πατριωτική εισφορά»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παππάς, από το ποσό που θα προκύπτει με βάση τον συντελεστή 1% θα αφαιρούνται οι υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις που έχει ήδη καταβάλει το φυσικό πρόσωπο και θα καταβάλλεται μόνο η θετική διαφορά. Η πρόταση αφορά φυσικά πρόσωπα και όχι απευθείας επιχειρήσεις ή εταιρείες.

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Για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται πίσω από εταιρικά σχήματα, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών παρέπεμψε στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, εκτιμώντας ότι μέσω αυτού θα μπορεί να εντοπίζεται ο πραγματικός κάτοχος της περιουσίας. Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι ο φόρος του 1% δεν προτείνεται ως μόνιμο μέτρο, αλλά ως επιβάρυνση που θα ισχύσει για ορισμένα χρόνια.

Η ιδέα ενός πλήρους περιουσιολογίου δεν είναι καινούργια. Είχε περιληφθεί στους σχεδιασμούς των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., έχει θεσμοθετηθεί από το 2018 χωρίς να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

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Η διευκρινιστική δήλωση του Γιώργου Παππά:

«Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων.

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Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη.

Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα, καταθέσεις κλπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%.»