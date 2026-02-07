Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0: 4η σερί νίκη στην Premier League – Εδραιώνονται στην πρώτη τετράδα οι “Κόκκινοι Διάβολοι”

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση μετά τον ερχομό του Μάικλ Κάρικ και το απέδειξε απέναντι στην Τότεναμ επί της οποίας επικράτησε με 2-0 για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Η Γιουνάιτεντ έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες στην Premier League και εδραίωσε την θέση της στην τετράδα του πρωταθλήματος. άνοιξε το σκορ στο 38′ με τον Εμπεουμό και ο Μπρούνο Φερνάντες σφράγισε τη νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 81′.

Η Τότεναμ δεν μπόρεσε να φανεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αφού έμεινε από το 29′ με 10 παίκτες λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας που δέχθηκε ο Ρομέρο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβηκε στους 44 βαθμούς, στο -3 από τη 2η Σίτι και στο -2 από την 3η Βίλα με ένα παιχνίδι περισσότερο.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο (87′ Μαζράουι), Καζεμίρο (87′ Ουγκάρτε), Μέινου (90’+2′ Φλέτσερ), Ντιαλό, Φερνάντες, Κούνια (75′ Σέσκο), Εμπεουμό (87′ Ζίρκζι)

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Παλίνια (80′ Τελ), Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Γκρέι, Γκάλαχερ (80′ Μπισουμά), Σαρ, Ουντότζι (55′ Σόουζα), Οντομπέρ (32′ Ντράγκουσιν), Σίμονς, Σολάνκε (80′ Κόλο Μουανί

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν / 86′ Λούκα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0 (38′ Εμπεουμό, 81′ Φερνάντες)

7/2 17:00 Φούλαμ – Έβερτον

7/2 17:00 Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ

7/2 17:00 Άρσεναλ – Σάντερλαντ

7/2 17:00 Γουλβς – Τσέλσι

7/2 17:00 Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

7/2 19:30 Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ

8/2 16:00 Μπράιτον – Νιούκαστλ

8/2 18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι