Κένι Νταλγκλίς: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο θρύλος της Λίβερπουλ

Ακόμη ένα θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά τον Κέβιν Κίγκαν διαγνώστηκε με καρκίνο καθώς ο θρύλος της Λίβερπουλ Κένι Νταλγκλίς ανέφερε ότι ξεκίνησε θεραπείες για να αντιμετωπίσει την ασθένεια.

Η σπουδαία προσωπικότητα της Λίβερπουλ στα 75 του καλείται να δώσει τη δική του μάχη για τη ζωή, με το μήνυμά του να τονίζει: «Ιδανικά, αυτό θα είχε παραμείνει ιδιωτικό, επειδή έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά οι άχρηστες τεχνολογικές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να το κάνω.

Προφανώς δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα, οπότε θα το εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και η δική μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ το υπέροχο ιατρικό προσωπικό που έχει δείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς, πολλούς άλλους. Είναι τιμή για τον εαυτό τους».

Την ίδια στιγμή, η Λίβερπουλ με την την οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων τρία Champions League και συνολικά δώδεκα πρωταθλήματα Αγγλίας δήλωσε την στήριξη της:

«Η υποστήριξη, οι καλύτερες ευχές και η αγάπη όλων στην Λίβερπουλ FC είναι, και θα είναι, με τον Σερ Κένι και την οικογένειά του. Ο σύλλογος θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει το αίτημά του για προστασία της ιδιωτικής ζωής στο μέλλον».