Άρσεναλ: Η παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας στο Λονδίνο – Δείτε εικόνες και βίντεο

Μόλις λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό του Champions League η Άρσεναλ επέστρεψε στο Λονδίνο για την φιέστα πρωταθλήματος της Premier League.

Οι «Κανονιέρηδες» πριν από μια εβδομάδα στέφτηκαν πρωταθλητές στην Premier League για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και αναμενόταν να πανηγυρίσουν την μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, θα γίνει η ανάλογη παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στην αγγλική πρωτεύουσα.

Time do Arsenal nas ruas de Londres comemorando o título da Premier League.



🎥 @SkySportsPL pic.twitter.com/xMUBv6P0hC May 31, 2026 Scenes in North London as Arsenal begin their Premier League title parade!❤️🔥 pic.twitter.com/GiAQOnzgng— BBC Sport (@BBCSport) May 31, 2026 LONDON IS RED pic.twitter.com/4UrGncTkEr— P™ (@SemperFiArsenal) May 31, 2026 🚨| The Champions of England storm the streets of London. 🏆🚍✨🔴⚪



📹 @PeakSxnti pic.twitter.com/TyqmGvTNzs May 31, 2026

Ο τελικός του Champions League δεν τους επέτρεψε να γιορτάσουν την επιτυχία την περασμένη εβδομάδα και όλοι ήλπιζαν αυτό να γίνει την Κυριακή (31/5) με δύο κούπες πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο.