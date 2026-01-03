Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ακάθεκτη για το τρόπαιο της Premier League (Βίντεο)

Η Άρσεναλ επικράτησε 3-2 της Μπόρνμουθ εκτός έδρας για την 20ή αγωνιστική της Premier League.

Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στα παιχνίδια της Κυριακής, οι «κανονιέρηδες» θα παραμείνουν στο «ρειρέ» της βαθμολογίας, έχοντας πάντα το «πάνω χέρι» στην υπόθεση… τίτλος.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν ο Ντέκλαν Ράις με δύο γκολ στην επανάληψη, ενώ ο Γκάμπριελ είχε δώσει το προβάδισμα στο πρώτο μέρος.

Εβανίλσον και Κρουπί ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, που πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα.