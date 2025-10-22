Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 92-91: Πήρε το «θρίλερ» με «βόμβα» Μπλατ (Βίντεο)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε 92-91 της Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί κάπως έτσι επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και ανέβηκε στο 2-4, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης από την πλευρά της έπεσε στο 3-3.

Τη νίκη στη Μακάμπι έδωσε ο Ταμίρ Μπλάτ, ο οποίος με τρίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λέξη έκανε το 92-91 που ήταν το τελικό σκορ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Euroleague

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Βιλερμπάν – Dubai BC 23/10 στις 20:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 23/10 στις 21:05

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 23/10 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 3/10 στις 21:30

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 23/10 στις 22:00

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 24/10 στις 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 24/10 στις 21:00

Παρτίζαν – Παρί 24/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 24/10 στις 21:45

Η βαθμολογία της Euroleague