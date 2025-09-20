Λόιντ: Επίσημη η μετακίνηση του στην Εφές μετά τις “εκρηκτικές” του εμφανίσεις στο EuroBasket

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Εφές, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Τζόρνταν Λόιντ από την Μονακό.

Η Μονακό αναδιαρθρώνει το ρόστερ της στις θέσεις των γκαρντ λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν καθώς ο Λόιντ έγινε η πρώτη αποχώρηση, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει ο Νικ Καλάθης. Παρελθόν αποτελεί πλέον κι επίσημα ο Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος και συμφώνησε να συνεχίσει στη Euroleague, με τη φανέλα της Εφές Αναντολού στην Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του καριέρα στον Ερυθρό Αστέρα πριν μεταβεί στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με τον Τσάβι Πασκουάλ. Στο πριγκιπάτο έκατσε τα τελευταία 3 χρόνια βοηθώντας στα μέγιστα στην παρουσία της ομάδας σε δύο Final Four, ενώ πρόσφατα πραγματοποίησε εξαιρετικό Eurobasket ως νατουραλιζέ με την εθνική Πολωνίας όντας ένας από τους καλύτερους σκόρερ της διοργάνωσης.

“Οπαδοί της Μονακό, ήθελα απλώς να πω, πρώτα απ’ όλα, από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειάς μου, ότι δεν μπορώ ποτέ να σας ευχαριστήσω αρκετά για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείξατε τα τελευταία τρία χρόνια” είπε στο μήνυμα του.