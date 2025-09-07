Πολωνία – Βοσνία 80-72: Έκλεισε θέση για τα προημιτελικά και ετοιμάζεται για την Τουρκία

Η Πολωνία νίκησε με 80-72 τη Βοσνία στην Xiaomi Arena της Ρίγας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Πλέον, εκεί θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με το δίδυμο των Τζόρνταν Λόιντ και Ματέους Πονίτκα να είναι ασταμάτητο, οι Πολωνοί βασίστηκαν στις συνεργασίες τους για να κάμψουν την αντίσταση των Βόσνιων, που έκαναν ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η βαλκανική ομάδα ατύχησε να χάσει προς το τέλος του αγώνα με τραυματισμό τον Τζον Ρόμπερσον, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε η παραμονή στον πάγκο του Γιουσούφ Νούρκιτς, όταν οι Βόσνιοι χρειάζονταν το ταλέντο και την εμπειρία του. Ο προπονητής του τον ξαναέβαλε στο παρκέ στο 36΄ και με τη διαφορά στο -8 για την ομάδα του, αλλά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72

ΠΟΛΩΝΙΑ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (2), Μπαλτσερόφσκι 7, Σοκολόφσκι 10 (2), Λόιντ 28 (3), Πονίτκα 19 (3), Λατσζίνσκι, Ολέινιτσακ 7, Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτς

ΒΟΣΝΙΑ (Άντις Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 20 (1), Ρόμπερσον 19 (5), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Άτιτς 8 (1), Γκέγκιτς 8, Πέναβα, Λάζιτς 8, Βράμπατς 3 (1), Καμένιας 3.