Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ο 65χρονος ζητά την αποφυλάκισή του – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση των θυμάτων

Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, ενώ την ίδια στιγμή ο 65χρονος κατηγορούμενος επιμένει για την αθωότητα του. Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας κρίθηκε προφυλακιστέος για το έγκλημα.

Ενώπιον της ανακρίτριας αρχικά είχε επιχειρήσει ο 65χρονος να αποδώσει τη δολοφονίας σε εωγενείς παράγοντες, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την θέση στην οποία εντοπίστηκε η σορός του 26χρονου Ολύμπιου μέσα στο σπίτι στο Αίγιο, υποστήριξε πως η 54χρονης αφού τραυμάτισε θανάσιμα τον γιο της, αυτοτραυματίστηκε 20 φορές με το μαχαίρι.

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Ειδικότερα, κατά την απολογία του ο Ιταλός είπε ότι από τις 07:00 το πρωί που ξύπνησε μέχρι τις 11:00 που σύμφωνα με τον ίδιο εντόπισε τις σορούς, δεν αναζήτησε την σύντροφό του και τον 26χρονο, ενώ περιέγραψε τον τόπο του εγκλήματος με κάθε λεπτομέρεια.

«Μπήκα μέσα κατευθείαν στο κρεβάτι όπου ο Ολύμπιος ήταν σκεπασμένος. Σήκωσα το πάπλωμα και είδα κάτι σκούρο στο κεφάλι του και έναν μαύρο λεκέ. Τρελάθηκα. Βγήκα έξω, γύρισα γύρω γύρω το σπίτι σε κατάσταση αλλοφροσύνης και τηλεφώνησα στον αδερφό της, και του φώναξα να έρθει γρήγορα. Ώσπου να έρθει, τηλεφώνησα στην αδελφή μου που βρίσκεται στην Ιταλία και της είπα πως η Μαρία και ο Ολύμπιος είναι νεκροί», είπε σύμφωνα με τον Alpha.

Ο ιατροδικαστής, παρά τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, έχει διαπιστώσει ότι η 54χρονη έχει αμυντικά τραύματα στα χέρια της, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το σενάριο της αυτοκτονίας και υποδεικνύει πάλη.

Οι συγγενείς των θυμάτων από πλευράς τους δηλώνουν ότι είναι βέβαιοι για την ενοχή του 65χρονου, με τον ίδιο τον κατηγορούμενο να τονίζει ως υπερασπιστικό στοιχείο ότι εκείνος συντηρούσε την οικογένεια με τη σύνταξή του, ενώ η σύντροφός του εργαζόταν σπάνια.

«Εγώ συντηρούσα την οικογένειά μας όλα αυτά τα χρόνια με τη σύνταξη των 1.500 ευρώ που λαμβάνω. Εργαζόμουν σε ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Μαρία εργαζόταν σπάνια και μόνο περιστασιακά», υποστήριξε ο 65χρονος.

Σημειώνεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης του Ιταλού αναμένεται μέσα στις επόμενες 10 μέρες να ζητήσουν αντικατάσταση των περιοριστικών όρων, δηλαδή της προσωρινής κράτησής του, με άλλους όρους ή ακόμα θα προχωρήσουν και σε προσφυγή, ζητώντας ο 65χρονος να αφεθεί ελεύθερος.

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Αυτό, υπό την αναμονή να ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων, προκειμένου οι συνήγοροι του 65χρονου να αποδείξουν ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ώστε να «δικαιολογείται» η δολοφονία του γιου της και ο αυτοτραυματισμός με 20 μαχαιριές, πράγμα που θα αποδείκνυε την αθωότητα του συντρόφου της, στην οποία ο ίδιος επιμένει.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Το πρωί του Σαββάτου (13/06) ο 65χρονος έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο και παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου τέσσερις ώρες, όπου απολογήθηκε για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Πριν απαντήσει στις ερωτήσεις, κατέθεσε πολυσέλιδο, 16σέλιδο υπόμνημα, ενώ οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις της ανακρίτριας ξεπέρασαν συνολικά τις 20 σελίδες.

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Κατά την απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.

«Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δήθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την “έτρεχα” εγώ. Στην Ιταλία κάθισα τέσσερις μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου», φέρεται να υποστήριξε.

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Όπως ανέφερε, την ώρα του φονικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της. Μάλιστα, μιλώντας στην ανακρίτρια και στην εισαγγελέα, ο 65χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενδεχομένως κάποιος να του είχε δώσει κάτι και είχε πιει, και γι’ αυτό δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί, τι γινόταν γύρω του.

Όπως είπε στους δικαστικούς λειτουργούς, είχε πέσει σε τόσο βαρύ ύπνο ούτως ώστε να μην ακούσει μία φασαρία που γινόταν μέσα στο σπίτι και ένα διπλό φονικό.

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Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Όπως αναφέρει το PatraPress.gr, η ιατροδικαστική εξέταση αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκαν τα δύο θύματα. Κυρίως στην θωρακική χώρα, σε σημεία που βρίσκονται κοντά στην καρδιά, εντοπίζονται τα θανατηφόρα τραύματα, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχεία.

Κατά την νεκροψία της 54χρονης διαπιστώθηκε ένας μεγάλος αριθμός τραυμάτων από αιχμηρό αντικείμενο. Επίσης εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, ένδειξη που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις δείχνει ότι η γυναίκα επιχείρησε να αντισταθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό της 54χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 43 μαχαιριές, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής, κατά την αρχική αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, είχε κάνει λόγο για 20 με 25 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) και για την ύπαρξη αμυντικών τραυμάτων.

Το στοιχείο αυτό «μαρτυρούσε» από την πρώτη στιγμή πως η μητέρα πάλεψε και αντιστάθηκε στον δολοφόνο της. Αντίθετα, στο σώμα του 26χρονου γιου της διαπιστώθηκε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο και πέντε μαχαιριές.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου οι αρχές αναμένουν αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από τα ευρήματα που συλλέχθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Στον εντοπισμό κηλίδας αίματος της 54χρονης πάνω στο φλόμπερ δίνεται ιδιαίτερο βάρος, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ενδέχεται να δηλώνει πάλη του θύματος με τον δράστη.

Επίσης ερευνάται το όχημα του 65χρονου για τυχόν ίχνη αίματος, ενώ θεωρούνται κρίσιμα τα τα καταγραφικά συστήματα καμερών που ενδέχεται να αποκαλύψουν αν το τζιπ του μετακινήθηκε το βράδυ της διπλής δολοφονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο το καπάκι παλαιότερης συσκευής.