Λιονέλ Μέσι: Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα – Ανέβαλε τον γάμο της

Δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, καθώς η αδερφή του κορυφαίου ποδοσφαιριστή, Μαρία Σολ, νοσηλεύεται μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Μαϊάμι. Η 32χρονη σχεδιάστρια έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα που καθιστούν απαραίτητο ένα μεγάλο διάστημα αποθεραπείας.

Η σοβαρότητα της κατάστασής της, που περιλαμβάνει κατάγματα στους σπονδύλους, τον καρπό και τη φτέρνα, αλλά και αρκετά εγκαύματα, οδήγησε στην αναγκαστική αναβολή του γάμου της.

Η τελετή ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Ροζάριο της Αργεντινής, όπου θα παντρευόταν τον σύντροφό της και μέλος του τεχνικού επιτελείου της Ίντερ Μαϊάμι, Χουλιάν «Τούλι» Αρεγιάνο.

Η μητέρα του Μέσι, Σίλια, επιβεβαίωσε το δυσάρεστο γεγονός, καθησυχάζοντας ωστόσο το κοινό πως η κόρη της έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Όλη η οικογένεια βρίσκεται πλέον στο πλευρό της Μαρίας Σολ για τις ημέρες των εορτών, στηρίζοντάς την στην επίπονη διαδικασία της αποκατάστασης που έχει μπροστά της.