Λιονέλ Μέσι: Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα – Ανέβαλε τον γάμο της
Η 32χρονη σχεδιάστρια έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της
Δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, καθώς η αδερφή του κορυφαίου ποδοσφαιριστή, Μαρία Σολ, νοσηλεύεται μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Μαϊάμι. Η 32χρονη σχεδιάστρια έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα που καθιστούν απαραίτητο ένα μεγάλο διάστημα αποθεραπείας.
Η σοβαρότητα της κατάστασής της, που περιλαμβάνει κατάγματα στους σπονδύλους, τον καρπό και τη φτέρνα, αλλά και αρκετά εγκαύματα, οδήγησε στην αναγκαστική αναβολή του γάμου της.
Διαβάστε επίσης: Λιονέλ Μέσι: Ένα γκολ και 3 ασίστ ο Αργεντίνος σούπερ στάρ – Στον τελικό της Ανατολής η Ίντερ Μαϊάμι
Η τελετή ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Ροζάριο της Αργεντινής, όπου θα παντρευόταν τον σύντροφό της και μέλος του τεχνικού επιτελείου της Ίντερ Μαϊάμι, Χουλιάν «Τούλι» Αρεγιάνο.
Η μητέρα του Μέσι, Σίλια, επιβεβαίωσε το δυσάρεστο γεγονός, καθησυχάζοντας ωστόσο το κοινό πως η κόρη της έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Όλη η οικογένεια βρίσκεται πλέον στο πλευρό της Μαρίας Σολ για τις ημέρες των εορτών, στηρίζοντάς την στην επίπονη διαδικασία της αποκατάστασης που έχει μπροστά της.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις