Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Σάλιακας «λύτρωσε» τους ερυθρόλευκους στο 90+2′

Με ήρωα τον Μανώλη Σάλιακα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με ένα πολύτιμο διπλό από τη Λιβαδειά, επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδειακού για την 5η αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι δυσκολεύτηκαν σημαντικά απέναντι στην ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους και όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα ολοκληρωνόταν χωρίς νικητή.

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Τη λύση, όμως, έδωσε στο 90+2′ ο Σάλιακας, ο οποίος πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και χάρισε στον Ολυμπιακό τους τρεις βαθμούς.

Ανθεκτικός ο Λεβαδειακός, δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είχε απέναντί του έναν καλά οργανωμένο Λεβαδειακό, που κατάφερε για μεγάλο διάστημα να κρατήσει τους Πειραιώτες μακριά από το γκολ.

Οι ερυθρόλευκοι προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να βρουν χώρους προς την αντίπαλη περιοχή, χωρίς όμως να καταφέρουν να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε προβάδισμα.

Οι Βοιωτοί παρέμεναν συμπαγείς αμυντικά και το 0-0 διατηρήθηκε μέχρι τα τελευταία λεπτά, με την πίεση να αυξάνεται όσο το παιχνίδι πλησίαζε προς το τέλος του.

Ο Ολυμπιακός είχε ταξιδέψει στη Λιβαδειά αναζητώντας την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο Σάλιακας έδωσε τη λύση στο 90+2′

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τους βαθμούς, ο Μανώλης Σάλιακας εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή.

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Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Έλληνας μπακ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έκανε το 0-1, προκαλώντας τους πανηγυρισμούς των ερυθρόλευκων.

Ήταν το γκολ που έψαχνε ο Ολυμπιακός σε ολόκληρη την αναμέτρηση και αποδείχθηκε αρκετό για να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Λάμπρος Κατσώνης».

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Ο Λεβαδειακός δεν είχε πλέον τον χρόνο για να αντιδράσει και το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Πολύτιμο τρίποντο για τους ερυθρόλευκους

Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός απέφυγε μια νέα απώλεια βαθμών και πήρε ένα δύσκολο εκτός έδρας τρίποντο, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στις τελευταίες στιγμές.

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Για τον Λεβαδειακό, αντίθετα, η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς είχε καταφέρει να κρατήσει το μηδέν για περισσότερα από 90 λεπτά πριν δεχθεί το καθοριστικό γκολ.

Ο Σάλιακας ήταν τελικά το πρόσωπο της αναμέτρησης, υπογράφοντας στις καθυστερήσεις το Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1.