Η Κηφισιά «άλωσε» το Περιστέρι με 2-1 – Δύο γκολ ο Πόμπο

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Stoiximan Super League πανηγύρισε η Κηφισιά, η οποία επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που άνοιξε την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων και χάρισε στην Κηφισιά ένα πολύτιμο «διπλό».

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Αμφότερες ομάδες μπήκαν στην αναμέτρηση αναζητώντας το πρώτο τους τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα.

Λίγες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο μέρος στο Περιστέρι δεν είχε ιδιαίτερο ρυθμό, με τον Ατρόμητο να έχει περισσότερο την μπάλα αλλά να δυσκολεύεται να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες.

Η Κηφισιά από την πλευρά της παρέμεινε οργανωμένη αμυντικά, χωρίς όμως να απειλεί ιδιαίτερα την εστία του Χουτεσιώτη.

Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0, αφήνοντας όλα τα γκολ για το δεύτερο ημίχρονο.

Ο Πόμπο «χτύπησε» στο 63΄

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε μετά την ανάπαυλα.

Στο 63ο λεπτό, ουσιαστικά στην πρώτη τελική προσπάθεια της Κηφισιάς στην αναμέτρηση, ο Χόρχε Πόμπο κατάφερε να ανοίξει το σκορ και να δώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

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Ο Ατρόμητος αντέδρασε και στο 75΄ έφτασε στην ισοφάριση με τον Σαμουέλ Μουτουσαμί, επαναφέροντας προσωρινά την ισορροπία στο παιχνίδι.

Πέναλτι και δεύτερο γκολ του Πόμπο

Η Κηφισιά, ωστόσο, είχε την τελευταία λέξη.

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Στο 85ο λεπτό κέρδισε πέναλτι και ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Ισπανός ήταν εύστοχος από τα έντεκα μέτρα, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και διαμόρφωσε το 1-2.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να φεύγει από το Περιστέρι με τους τρεις βαθμούς.

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Πρώτο τρίποντο για την Κηφισιά

Με τη νίκη αυτή η Κηφισιά κατάφερε να «σπάσει το ρόδι» στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, παίρνοντας το πρώτο της τρίποντο στη φετινή διοργάνωση.

Αντίθετα, ο Ατρόμητος παρέμεινε χωρίς νίκη μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος.