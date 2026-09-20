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Γερμανία: Πρώτη η AfD στο Μεκλεμβούργο με 37% – Υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις της

Η πρώτη εκτίμηση του ARD δίνει στην AfD 37% έναντι 35,5% του SPD – Στο 5,5% περιορίζεται το CDU, καταγράφοντας ιστορικά χαμηλή επίδοση.

Γερμανία: Πρώτη η AfD στο Μεκλεμβούργο με 37% – Υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις της
Η AfD προηγείται με 37% στην πρώτη εκτίμηση του ARD για τις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.
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Στην πρώτη θέση στις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία βρίσκεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος του γερμανικού δημόσιου δικτύου ARD.

Η AfD συγκεντρώνει 37%, καταγράφοντας άνοδο άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες κρατιδιακές εκλογές, όταν είχε λάβει 16,7%.

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Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 35,5%, με τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων να περιορίζεται στη 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Τα πρώτα ποσοστά

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που μετέδωσε το ARD, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • AfD: 37%
  • SPD: 35,5%
  • Αριστερά (Die Linke): 7,5%
  • CDU: 5,5%
  • Πράσινοι: 5,5%
  • BSW: 5%

Πρόκειται για πρώτη εκτίμηση και όχι για το τελικό επίσημο αποτέλεσμα, επομένως τα ποσοστά ενδέχεται να μεταβληθούν όσο προχωρά η καταμέτρηση.

Από το 16,7% στο 37% η AfD

Η μεταβολή της εκλογικής δύναμης της AfD είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Στις εκλογές του 2021 είχε συγκεντρώσει 16,7%, ενώ η πρώτη εκτίμηση του ARD για το 2026 την τοποθετεί στο 37%. Αν το ποσοστό επιβεβαιωθεί από το τελικό αποτέλεσμα, πρόκειται για άνοδο περίπου 20,3 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε πέντε χρόνια.

Το SPD, το οποίο κυβερνά το κρατίδιο υπό την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζιγκ, είχε κερδίσει τις προηγούμενες εκλογές με 39,6%.

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Ιστορικά χαμηλή επίδοση για το CDU

Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η πρώτη εκτίμηση για το CDU, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Με 5,5%, βρίσκεται μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το εκλογικό όριο του 5%.

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Το Reuters επισημαίνει ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί, πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του CDU σε κρατιδιακές εκλογές από το 1949.

Το 2021 το CDU είχε συγκεντρώσει 13,3% στο συγκεκριμένο κρατίδιο.

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Πρώτη η AfD, αλλά ανοικτό το ζήτημα της κυβέρνησης

Η πρώτη θέση δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η AfD θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει κυβερνητική συνεργασία με την AfD. Η σύνθεση του νέου κοινοβουλίου και οι διαθέσιμες πλειοψηφίες θα εξαρτηθούν επίσης από το ποια από τα μικρότερα κόμματα θα ξεπεράσουν τελικά το όριο του 5%.

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Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν συνεπώς τα τελικά ποσοστά των Πρασίνων, του CDU και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), που στην πρώτη εκτίμηση κινούνται πάνω ή ακριβώς στο εκλογικό όριο.

Περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, ενώ για πρώτη φορά μπορούσαν να ψηφίσουν στο κρατίδιο και οι ηλικίες 16 και 17 ετών.

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