Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 87-81: Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 87-81 του ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και κατέκτησε την πρώτη θέση στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί, χωρίς όμως να έχουν εύκολο έργο απέναντι στον μαχητικό «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος παρέμεινε ανταγωνιστικός και διεκδίκησε το παιχνίδι.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση και είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη.

Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens στη μνήμη του ιστορικού παράγοντα του Παναθηναϊκού, όπως είχε ανακοινώσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Έβαλε τις βάσεις ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε από τα πρώτα λεπτά να επιβάλει τον ρυθμό του, με τον ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά να παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και να μην επιτρέπει στους γηπεδούχους να ξεφύγουν εύκολα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρέμεινε κοντά στο σκορ, δημιουργώντας προβλήματα στους «πράσινους» και κρατώντας ανοιχτή την υπόθεση νίκη.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, είχε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και κατάφερε σταδιακά να πάρει τον έλεγχο του τελικού.

Φρανσίσκο μπροστάρης για τους «πράσινους»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιθετικές λύσεις του Παναθηναϊκού, συνεχίζοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο τουρνουά.

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Ο Γάλλος γκαρντ είχε ήδη αναδειχθεί πρώτος σκόρερ των «πράσινων» με 18 πόντους στον ημιτελικό απέναντι στην Μπουργκ, όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 90-69.

Απέναντι στον ΠΑΟΚ είχε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να διατηρήσει τον έλεγχο όταν ο «Δικέφαλος» προσπάθησε να επιστρέψει.

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Πάλεψε μέχρι το τέλος ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να μετατρέψει τον τελικό σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έμεινε μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα και επιχείρησε να πιέσει μέχρι το τέλος, όμως οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στο 87-81.

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Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε άλλωστε φτάσει στον τελικό με εντυπωσιακό τρόπο, επικρατώντας 100-99 της Παρτίζαν με τρίποντο του Μάρκους Φόστερ στην εκπνοή. Η φάση είχε προκύψει μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Χάτζινς και ασίστ πίσω από την πλάτη του Νικ Καλάθη, σύμφωνα με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στον Παναθηναϊκό το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Με το τελικό 87-81, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με δύο νίκες την παρουσία του στη διοργάνωση.

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Αρχικά νίκησε με 90-69 την Μπουργκ στον ημιτελικό και στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στον τελικό, κατακτώντας την πρώτη θέση στο 8ο διεθνές τουρνουά που διοργανώνεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Για τις δύο ομάδες, το διήμερο αποτέλεσε παράλληλα ένα δυνατό αγωνιστικό τεστ ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.