Φωτιά τώρα στο Λουτράκι Πέλλας – Σηκώθηκαν 3 ελικόπτερα, είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε δασική έκταση στο Λουτράκι Πέλλας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 18:00.

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Το μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο.

Στη μάχη τρία ελικόπτερα

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνδρομή από αέρος, καθώς έχουν κινητοποιηθεί τρία ελικόπτερα για ρίψεις νερού, δεδομένης της δυσκολίας προσέγγισης του μετώπου από τις επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Αλμωπίας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή είχε σημειωθεί κεραυνική δραστηριότητα.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί επισήμως η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και επομένως δεν μπορεί να αποδοθεί η έναρξή της σε κεραυνό.

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Η εξέλιξη της φωτιάς παρακολουθείται στενά, με το δύσβατο ανάγλυφο να αποτελεί το βασικό εμπόδιο στο έργο των επίγειων δυνάμεων.