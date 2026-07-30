Πόρτο Ράφτη: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης 30/9, καθώς άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη.

Άμεσα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άνδρας στο Πόρτο Ράφτη έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία Φλέμινγκ».

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Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή για τα αίτια θανάτου του, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.