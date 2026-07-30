Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου – Ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση «απομακρυνθείτε προς Μπατσί», επιχειρεί ένα ελικόπτερο (εικόνα)

Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα 30 Ιουλίου 2026 περιπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο .

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Άνδρου.

Στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.