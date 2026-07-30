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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο Παρασκευή 31/7 – “Πορτοκαλί” συναγερμός σε 8 περιφέρειες (χάρτης)

Οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο Παρασκευή 31/7 – “Πορτοκαλί” συναγερμός σε 8 περιφέρειες (χάρτης)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι και η Παρασκευή 31/7, καθώς σχεδόν στη μισή χώρα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

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  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Δείτε τον χάρτη:

Φωτογραφία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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