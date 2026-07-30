Βαγγέλης Μαρινάκης: Οι ευχές του Ολυμπιακού για τα γενέθλια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα 59α γενέθλια του προέδρου του
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κλείνει τα 59 του χρόνια και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε στον ισχυρό άνδρα της ομάδας, ο οποίος κατάφερε να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, από τη στιγμή που την ανέλαβε και να βοηθήσει τον ερυθρόλευκο σύλλογο να κατακτήσει 162 τρόπαια σε 16 χρόνια.
“Χρόνια πολλά στον πρόεδρό μας” έγραψαν στην ανάρτησή τους οι Πειραιώτες.
Από αυτά τα 162 τρόπαια υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ερυθρόλευκο σύλλογο, τα 19 ανήκουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα (1 Conference League, 1 Youth League, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, 1 Σούπερ καπ), ενώ οι υπόλοιποι 143 τίτλοι ανήκουν στον Ερασιτέχνη (με 11 ευρωπαϊκά τρόπαια).
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