Βαγγέλης Μαρινάκης: Οι ευχές του Ολυμπιακού για τα γενέθλια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κλείνει τα 59 του χρόνια και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε στον ισχυρό άνδρα της ομάδας, ο οποίος κατάφερε να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, από τη στιγμή που την ανέλαβε και να βοηθήσει τον ερυθρόλευκο σύλλογο να κατακτήσει 162 τρόπαια σε 16 χρόνια.

“Χρόνια πολλά στον πρόεδρό μας” έγραψαν στην ανάρτησή τους οι Πειραιώτες.

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