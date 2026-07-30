Άνδρος: Αδυναμία προσέγγισης του «Super Star» λόγω των ισχυρών ανέμων
Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή
Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.
Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, ωστόσο δεν κατέστη δυνατός ο κατάπλους του στην Άνδρο εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 8 έως 9 μποφόρ.
Το σκάφος συνέχισε τον πλου του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.
πηγή στην Google
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