Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Σιλβέν Φρανσισκό – Αυτό είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι παίκτης του Παναθηναϊκού καθώς το βράδυ της Τετάρτης (29/7) έφτασε στην Αθήνα και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις από το “τριφύλλι”.

Ο άλλοτε παίκτης των Μπάγερν Μονάχου και Ζάλγκιρις Κάουνας, μεταξύ άλλων, έρχεται για να δώσει πολύτιμες λύσεις στο σύνολο του Ομπράντοβιτς και να γίνει ο βασικός γκαρντ και δημιουργός στο σύστημα του Ζοτς.

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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια με τον Γάλλο γκαρντ να έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο, που θα υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στις αρχές του καλοκαιριού άνηκε στο δυναμικό της Βιλερμπάν η οποία λόγω οικονομικών δυσχερειών άρχισε ήδη να πουλάει τα αστέρια που είχε υπογράψεις στις αρχές της offseason.

Μετά το… ναυάγιο με την ASVEL, ο παίκτης που… έφτιαξε το ευρωπαϊκό του όνομα στη χώρα μας με τη φανέλα του Περιστερίου υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη (2022-23), επιστρέφει ξανά για να ηγηθεί την αντεπίθεση των “πρασίνων”.