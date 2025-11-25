Κωνσταντίνος Αργυρός: Παρακολούθησε το Νετς-Νικς – Αποθέωση από τους θεατές (βίντεο)
«Ελληνικά» χειροκροτήματα στην εμφάνισή του στο Jumbotron
«Φανατικός» οπαδός των Μπρούκλιν Νετς και του NBA ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος δεν έχασε ευκαιρία να βρεθέι δίπλα από την αγαπημένη του ομάδα, λίγες μέρες μετά την sold out συναυλία του στο Barclays Center.
Ο Έλληνας τραγουδιστής χειροκροτήθηκε από τους θεατές που τον αναγνώρισαν, στην ήττα των Νετς με 100-113, όταν η κάμερα του jumbotron τον έδειξε.
Ο ίδιος μόλις αντιλήφθηκε ότι τον έδειξε η κάμερα άρχισε να «στέλνει» φιλιά και να τους ευχαριστεί για την αποθέωση.
