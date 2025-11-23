Κωνσταντίνος Αργυρός: Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά «σαρώνει» στο Barclays Center της Νέας Υόρκης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το ισχυρό μουσικό αποτύπωμα που έχει αφήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια sold out συναυλία στο διάσημο Barclays Center της Νέας Υόρκης.

Ο πασίγνωστος τραγουδιστής, ο οποίος πέρσι έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο εμβληματικό αυτό στάδιο, όπου έχουν τραγουδήσει κορυφαίοι παγκόσμιοι καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones, Jay Z, Madonna και Bruno Mars, αποθεώθηκε από περίπου 17.000 θεατές. Αυτός ο αριθμός σημειώνει επίσημα μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Αμερική.

Ο ταλαντούχος Κωνσταντίνος Αργυρός χάρισε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και έντονο «άρωμα» Ελλάδας, με το κοινό να γίνεται ένα μαζί του και να τραγουδά ασταμάτητα.

Μαζί του ήταν η Klavdia, ενώ guest εμφάνιση έκανε ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής A Boogie Wit da Hoodie.