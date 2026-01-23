Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Κόκκινο φως» της ΕΛΑΣ στους φίλους της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

«Κόκκινο φως» της ΕΛΑΣ στους φίλους της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης
Γεράσιμος Λυμπέρης

Μπλόκο από την ΕΛΑΣ στους φίλους της ΑΕΚ για τον αγώνα της Super League με αντίπαλο τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τρίπολης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε. ΑΕΚ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ASTERAS AKTOR – Π.Α.Ε. ΑΕΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 24/1/2026 και ώρα 19:30 στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο (24/1) στην γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο (24/1) στην γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο

Δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο τμήμα Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από […]