«Κόκκινο φως» της ΕΛΑΣ στους φίλους της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης

Μπλόκο από την ΕΛΑΣ στους φίλους της ΑΕΚ για τον αγώνα της Super League με αντίπαλο τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τρίπολης.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε. ΑΕΚ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ASTERAS AKTOR – Π.Α.Ε. ΑΕΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 24/1/2026 και ώρα 19:30 στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.