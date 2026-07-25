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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόλης: Ασίστ και θετικές εντυπώσεις στην πρώτη του εμφάνιση με την Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Άρσεναλ σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα. Ο Έλληνας διεθνής μοίρασε ασίστ στη νίκη των «Κανονιέρηδων» με 3-0 επί της MK Dons.

Τζόλης: Ασίστ και θετικές εντυπώσεις στην πρώτη του εμφάνιση με την Άρσεναλ
Isabel Falle
DEBATER NEWSROOM

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της Άρσεναλ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από την Κλαμπ Μπριζ, αφήνοντας θετικά δείγματα γραφής.

Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε βασικός στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην MK Dons, το οποίο διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στο προπονητικό κέντρο των Λονδρέζων. Ο Τζόλης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος από την αριστερή πλευρά και πιστώθηκε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Ρις Νέλσον, συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα με 3-0.

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Θετικό ξεκίνημα με τους «Κανονιέρηδες»

Ο 24χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, δείχνοντας από νωρίς στοιχεία που τον έφεραν στο «Έμιρεϊτς», με καλές συνεργασίες, ένταση στο παιχνίδι του και συμμετοχή στη δημιουργία φάσεων.

Η πρώτη του παρουσία με την Άρσεναλ χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, με τον Τζόλη να ξεκινά ιδανικά την προσπάθειά του να καθιερωθεί στο ρόστερ των πρωταθλητών Αγγλίας ενόψει της νέας σεζόν.

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