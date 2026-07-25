Τζόλης: Ασίστ και θετικές εντυπώσεις στην πρώτη του εμφάνιση με την Άρσεναλ
Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Άρσεναλ σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα. Ο Έλληνας διεθνής μοίρασε ασίστ στη νίκη των «Κανονιέρηδων» με 3-0 επί της MK Dons.
Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της Άρσεναλ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από την Κλαμπ Μπριζ, αφήνοντας θετικά δείγματα γραφής.
Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε βασικός στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην MK Dons, το οποίο διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στο προπονητικό κέντρο των Λονδρέζων. Ο Τζόλης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος από την αριστερή πλευρά και πιστώθηκε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Ρις Νέλσον, συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα με 3-0.
Christos Tzolis played 45 minutes & provided an assist in Arsenal’s 3-0 win over MK Dons in a behind-closed-doors friendly at Sobha Realty Training Centre today. 🅰️🇬🇷
📸 Isabel Falle pic.twitter.com/m9ZAPQ3wMG— afcstuff (@afcstuff) July 25, 2026
Θετικό ξεκίνημα με τους «Κανονιέρηδες»
Ο 24χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, δείχνοντας από νωρίς στοιχεία που τον έφεραν στο «Έμιρεϊτς», με καλές συνεργασίες, ένταση στο παιχνίδι του και συμμετοχή στη δημιουργία φάσεων.
Η πρώτη του παρουσία με την Άρσεναλ χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, με τον Τζόλη να ξεκινά ιδανικά την προσπάθειά του να καθιερωθεί στο ρόστερ των πρωταθλητών Αγγλίας ενόψει της νέας σεζόν.
πηγή στην Google
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