Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ ο Φουρνιέ για το επεισόδιο με οπαδό του Πανιωνίου

Θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για το επεισόδιο

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Εβάν Φουρνιέ κλήθηκε την Τετάρτη 18/3 σε απολογία από την ΔΕΑΒ για το επεισόδιο που είχε με οπαδό του Πανιωνίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση τόσο ο Γάλλος άσος όσο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκαν σε απολογία.

“Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026” αναφέρει η ενημέρωση της επιτροπής.

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Με ανατροπή πήρε την πρόκριση και περιμένει τον Παναθηναϊκό ή την Μπέτις
Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Με ανατροπή πήρε την πρόκριση και περιμένει τον Παναθηναϊκό ή την Μπέτις

Η Μπράγκα επικράτησε με 4-0 της Φερεντσβάρος εντός έδρας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League. Συγκεκριμένα, παρότι είχε ηττηθεί με 2-0 στη Βουδαπέστη από την Φερεντσβάρος πριν από έξι βράδια, στη σημερινή ρεβάνς των «16» του Europa League κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και με το εμφατικό 4-0 να γίνει η πρώτη ομάδα […]

