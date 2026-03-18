Κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ ο Φουρνιέ για το επεισόδιο με οπαδό του Πανιωνίου

Ο Εβάν Φουρνιέ κλήθηκε την Τετάρτη 18/3 σε απολογία από την ΔΕΑΒ για το επεισόδιο που είχε με οπαδό του Πανιωνίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση τόσο ο Γάλλος άσος όσο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκαν σε απολογία.

“Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026” αναφέρει η ενημέρωση της επιτροπής.