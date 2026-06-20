Εβάν Φουρνιέ: «Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ζήσω τέτοιες στιγμές» (Φωτογραφίες)
Το μήνυμα του Γάλλου άσου
Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε σε όσα βίωσε τη φετινή χρονιά με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε ανάρτησή του.
«Με καύσιμο την αγάπη, με κινητήρια δύναμη τη φιλοδοξία και με οδηγό τη θετικότητα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ζήσω στιγμές σαν κι αυτή.
Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε μαζί. Τα λέμε σύντομα!» υποστήριξε ο Γάλλος άσος στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
πηγή στην Google
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