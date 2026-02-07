Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: Προσπέρασμα με “χρυσή” αλλαγή τον Ουκάκι

«Διπλό» που τον βάζει για τα καλά στο παιχνίδι της εισόδου στα playoffs (θέσεις 5-8) πήρε ο Ατρόμητος στη Νεάπολη επί της – τυπικά – γηπεδούχου Κηφισιάς, η οποία μετά την τρίτη σερί ήττα στο πρωτάθλημα έμπλεξε για τα καλά σε ότι αφορά το μέλλον της στη Super League.

Το παιχνίδι κρίθηκε από το τυχερό γκολ του Νιγηριανού, Ουκάκι, στο 73ο λεπτό, με την ομάδα του Λέτο να μην μπορεί να βρει την ισοφάριση στη συνέχεια της αναμέτρησης και, πλέον, κάθε ματς που θα δίνει στο εξής θα είναι γι’ αυτήν κι ένας «τελικός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα μηδέν στο γήπεδο της Νεάπολης μετά τα πρώτα 45 λεπτά, με την Κηφισιά να χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 31′, στο τετ-α-τετ του Μιγιτς με τον Χουτεσιώτη και τον γκολκίπερ του Ατρόμητου να κάνει σωτήρια επέμβαση.

Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου είπε «όχι» στη συνέχεια στο σουτ του Αντόνισε από τη μεγάλη περιοχή και στο 73′ είδε την ομάδα του να προηγείται. Τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (73′) ο Νιγηριανός, Εχίτζε Ουκάκι, κατάφερε με ένα περίεργο σουτ έξω από την περιοχή να «κρεμάσει» τον Ραμίρες και να δώσει προβάδισμα στους Περιστεριώτες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ο.Σόουζα (46′ Νούνελι), Μποτία, Μαϊντάνα (77′ Λαρουσί), Πέρεθ (77′ Αμάνι), Εμπό, Αντονίσε, Πόμπο (71′ Μπερνάρντο), Ζ.Σόουζα, Μίγιτς (71′ Θεοδωρίδης)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν (70′ Κίνι), Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ (90’+3 Μήτογλου), Γιουμπιτάνα (70′ Ουκάκι), Μπάκου, Τσούμπερ (70′ Τσαντίλας)