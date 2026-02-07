Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0: Έσπασε σερί 5 ηττών με πρωταγωνιστή τον Μπαρτόλο

Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τρίποντο-ανάσα επικρατώντας εντός έδρας του Βόλου με 2-0 και σπάζοντας σερί 5 ηττών στην Super League.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, που πέτυχε δύο γκολ στο β’ ημίχρονο (62′ πέν. και 76′ πλασέ), οι Αρκάδες επικράτησαν με 2-0 του Βόλου και πήραν πολύ μεγάλη βαθμολογική ανάσα, υποχρεώνοντας παράλληλα το συγκρότημα της Μαγνησίας στην πέμπτη απανωτή του ήττα. Αποτέλεσμα που καθιστά, πλέον, εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Χουάν Φεράντο στο «τιμόνι» της ομάδας.

Οι παίκτες του Αστέρα μπήκαν δυνατά στο β’ μέρος και στο 57′ μετά την κεφαλιά του Οκό και την εξ επαφής απομάκρυνση της μπάλας από τον Σιαπάνη, στην εξέλιξη της φάσης ο Κετού έπεσε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Φορτούνα.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR, κλήθηκε να τη δει και ο Τσακαλίδης, ο οποίος υπέδειξε πέναλτι παρά τις φωνές των Θεσσαλών που υποστήριζαν ότι πριν την παράβαση η μπάλα είχε βγει άουτ. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε ψύχραιμα και στο 62′ οι Αρκάδες πήραν το προβάδισμα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς στο 76ο λεπτό με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή πλάσαρε υποδειγματικά τον Σιαμπάνη και με το 2-0 έδωσε επί της ουσίας πρόωρο τέλος στο ματς.

Ο Αστέρας πήρε την πρώτη του νίκη μετά από πέντε σερί ήττες, τρεις εξ αυτών επί των ημερών του Μίλαν Ράσταβατς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Σιλά, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (90′ Τζανδάρης), Μουνιόθ (80′ Τσίκο), Κετού, Μπαρτόλο (90′ Γκονζάλες), Μίτροβιτς (46′ Καλτσάς), Οκό (72′ Τζοακίνι).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (77′ Τσοκάνης), Σόρια, Φορτούνα (61′ Αμπάντα), Μπουζούκης (61′ Κόμπα), Γρόσδης, Τζόκα (77′ Ουρτάδο), Γκονζάλες (61′ Μακνί), Λάμπρου.