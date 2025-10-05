Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Μυθική ανατροπή με δέκα παίκτες – Γύρισε από το 2-0 η «Ένωση»

Η ΑΕΚ μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από την Κηφισιά ωστόσο κατάφερε ακόμη και με δέκα παίκτες να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 3-2.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτης από το 48ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ρέλβας με κόκκινη κάρτα κατάφερε να βρει τις λύσεις και να πάρει το τρίποντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ΑΕΚ σκόραραν οι Καλοσκάμης (44′), Γιόβιτς (60′) και Μαρίν (90+2΄με πέναλτι), ενώ για την Κηφισιά είχαν βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα οι Τετέι (14′) και Παντελίδης (29′).