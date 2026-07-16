Λαμία: Στα 24 τα κρούσματα σαλμονέλας – Ελέγχθηκαν συνολικά 8 επιχειρήσεις μέχρι τώρα

Καλύτερη είναι η εικόνα από τα δεκάδες περιστατικά σαλμονέλας στη Λαμία καθώς οι εντατικοί έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης της πόλης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το βράδυ της Τετάρτης (15/7/26) στο Νοσοκομείο Λαμίας παρουσιάστηκε ένα ακόμη κρούσμα, το οποίο όμως είχε τα συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας τέσσερις (4) ημέρες και το περνούσε στο σπίτι του. Έτσι τα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά περιστατικά σαλμονέλωσης, έφτασαν τα 24.

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Το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου εξετάστηκαν από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Λαμίας τα τελευταία 10 περιστατικά (ήταν 9 και προστέθηκε όπως σημειώσαμε ένας ακόμη ασθενής που αναζήτησε βοήθεια μετά από 4 ημέρες συμπτωμάτων) και έλαβαν εξιτήριο τα 5. Μεταξύ αυτών και η οικογένεια με το 8χρονο παιδί. Το ευχάριστο είναι ότι ακόμη και αυτοί που παραμένουν για νοσηλεία είναι περισσότερο για προληπτικούς λόγους και η πορεία της υγείας τους είναι πολύ καλή.

Τα περισσότερα κρούσματα αφορούν νέα παιδιά και ανθρώπους μέχρι 31 ετών που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα ανταποκρίθηκε στη καταπολέμηση του μικροβίου.

Από τα παραπάνω επιβεβαιωμένα κρούσματα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έφτασε σε οκτώ (8) διαφορετικά καταστήματα εστίασης σε διάφορες περιοχές της πόλης. Σε εφτά (7) από αυτά τα άτομα που νόσησαν είχαν φάει κοτόπουλο και μόνο σε ένα ήταν από άλλο κρέας, το οποίο όπως διαπιστώθηκε είχε έρθει σε επαφή με παρτίδα κοτόπουλου.

Κάπως έτσι οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένη ύποπτη παρτίδα που είχε διανεμηθεί στη αγορά στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Στον ΕΟΔΥ έχουν σταλεί τόσο οι καλλιέργειες των ασθενών, όσο και τα δείγματα των ελέγχων αρχικά με τρόφιμα από τα συγκεκριμένα καταστήματα. Ακολούθησαν τα δείγματα με «Swab Test» (στυλό ελέγχου καθαριότητας) από τις επιφάνειες και τους πάγκους των καταστημάτων μαζί με τον εξοπλισμό με τον οποίο ετοιμάζουν το φαγητό.

Αποτελέσματα αναμένουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ακόμη και το πρωί της Πέμπτης έστελναν δείγματα στο Εργαστήριο στη Χαλκίδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στέλεχος του μικροβίου, το οποίο θα δείξουν τα αποτελέσματα του ΕΟΔΥ.

Την ίδια ώρα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής άλλης Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιούσε ελέγχους στην επιχείρηση από όπου ξεκίνησε η επίμαχη παρτίδα.

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Από την επιστημονική κοινότητα θεωρούν ότι το στάδιο της επώασης της σαλμονέλας, έχει παρέλθει και πολύ δύσκολα θα βρεθεί καινούριο περιστατικό, καθώς τα ίδια τα μαγαζιά στις πρώτες οχλήσεις πέταξαν την ύποπτη παρτίδα. Τονίζουμε ότι τα δύο τελευταία περιστατικά που ανέτρεξαν σε βοήθεια στο ΓΝ Λαμίας (Τρίτη και Τετάρτη) ανέφεραν συμπτώματα από το Σάββατο ή την Κυριακή, που ταιριάζει τόσο στην παραλαβή της ύποπτης παρτίδας όσο και στο χρόνο επώασης του μικροβίου που είναι από 6 έως 72 ώρες.