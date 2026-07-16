Βασίλης Τολιόπουλος: Επιστρέφει… σπίτι του – Έκλεισε στον Άρη

Θέμα ωρών είναι η μετακόμιση του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη Betsson μετά από ένα χρόνο παρουσίας στο “τριφύλλι”.

Ο Έλληνας γκαρντ είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Άρη Betsson καθώς οι Θεσσαλονικείς τα έχουν βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρησή του. Ειδικότερα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει 1.200.000 ευρώ στους πράσινους για τον 30χρονο Έλληνα γκαρντ, ενώ ο Τολιόπουλος θα λάβει ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 4 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια.

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Για τον Βασίλη Τολιόπουλου υπήρχε ενδιαφέρον και από τον ΠΑΟΚ με τα ρεπορτάζ στα Μέσα της Θεσσαλονίκης να κάνουν λόγο για μία πολύ καλή οικονομική πρόταση όμως ο διεθνής γκαρντ ακολούθησε την καρδιά του και επιστρέφει στην ομάδα που μεγαλούργησε πριν πάρει μεταγραφή πέρυσι στον Παναθηναϊκό.