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Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Θα ζητήσουν συγγνώμη στο ΠΑΣΟΚ από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια;”

"Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις"

Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Θα ζητήσουν συγγνώμη στο ΠΑΣΟΚ από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια;”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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«Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: ”Η σημερινή ανακοίνωση της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά”. Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών» σημειώνουν οι κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου και προσθέτουν:

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«Αντιθέτως το κόμμα του μίλησε για ”κυβέρνηση υποδίκων” προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Επίσης, ρωτούν αν θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που «κρέμασαν στα μανταλάκια» και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν.

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