Ισπανία – Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 Ισπανία – Αργεντινή έχει ήδη αρχίσει μετά την ολοκλήρωση των ημιτελικών της διοργάνωσης το βράδυ της Τετάρτης (15/7).

Ισπανία και Αργεντινή θα μπουν στην μάχη με μοναδικό στόχο τους να κερδίσουν και να βρεθούν στην κορυφή του κόσμου. Η Αργεντινή στοχεύει στην δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση, ενώ η Ισπανία θέλει να πάει σε μία επανάληψη του 2010 που ήταν η τελευταία φορά που σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο.

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Η μεγάλη αναμέτρηση Ισπανία – Αργεντινή θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Το «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ θα ανοίξει τις πύλες του, φιλοξενώντας τις δύο φιναλίστ την ερχόμενη Κυριακής (19/7).