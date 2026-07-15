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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέος πρόεδρος της Super League o Γιάννης Αλαφούζος – Δέχθηκε την πρόταση για 1+1 χρόνο ο Μαρινάκης

Βγήκε επιτέλους «λευκός καπνός»

Νέος πρόεδρος της Super League o Γιάννης Αλαφούζος – Δέχθηκε την πρόταση για 1+1 χρόνο ο Μαρινάκης
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Νέος πρόεδρος της Super League είναι ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος όπως προέκυψε μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ της Λίγκας το απόγευμα της Τετάρτης 15/7.

Συγκεκριμένα, ο έτερος υποψήφιος Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να κάνει πίσω και να δεχθεί την πρόταση της ΕΠΟ για έναν χρόνο θητείας του Γιάννη Αλαφούζου και έναν του Βαγγέλη Μαρινάκη.

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Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ωστόσο ζήτησε να είναι εκείνος ο πρόεδρος της Super League τον πρώτο χρόνο αλλά μετά από διαβουλεύσεις αποφασίστηκε να αναλάβει τα ηνία τελικά ο Γιάννης Αλαφούζος.

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