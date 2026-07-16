Οι πανηγυρισμοί της συζύγου του Μέσι μετά την πρόκριση της Αργεντινής και το δημόσιο μήνυμα αγάπης

Την νίκη της Αργεντινής στον ημιτελικό του Μουντιάλ με την Αγγλία πανηγύρισε η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο, έχοντας τον γιο τους στο πλευρό της, ο οποίος φορούσε τη φανέλα της “Αλμπισελέστε”.

Όταν ήρθε η μεγάλη ανατροπή και το τελευταίο σφύριγμα, η Αντονέλα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, πανηγυρίζοντας με το παιδί τους στις εξέδρες.

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Λίγη ώρα αργότερα, η Αντονέλα μοιράστηκε τη χαρά της και με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. Δημοσίευσε φωτογραφίες του Αργεντίνου σταρ από το γήπεδο στέλνοντάς του ένα τρυφερό μήνυμα.

«Είμαι πολύ περήφανη. Σε αγαπώ πολύ» έγραψε η Αντονέλα Ροκούζο για τον Λιονέλ Μέσι, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.