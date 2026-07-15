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Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League»

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού

Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League»
EUROKINISSI
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Για την απόφαση του να αποδεχθεί την πρόταση της ΕΠΟ για 1+1 θητεία με τον Γιάννη Αλαφούζο στάθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, με αυτή του την απόφαση τελικά βγήκε «λευκός καπνός», με τον Γιάννη Αλαφούζο να αναλαμβάνει φέτος την προεδρία της Super League και τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού τη νέα χρονιά.

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«Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο» ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

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