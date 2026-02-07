Εμμανουήλ Καραλής: Πρωτιά με 5.90μ. στο Fly Athens Indoor 2026 (βίντεο)

O Εμμανουήλ Καραλής αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά άρχοντας των αιθέρων στην Ελλάδα κατακτώντας την πρώτη θέση στο Fly Athens Indoor 2026.

Μπορεί το πρώτο 6άρι για το 2026 να μην ήρθε για τον Καραλή, όμως ο 27χρονος ολυμπιονίκης έζησε ξεχωριστές στιγμές, καθώς αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Παιανία και αποθεώθηκε από το κοινό

O Καραλής άρχισε τον αγώνα του από τα 5.70μ., ξεπερνώντας το με την 1η προσπάθεια, άφησε τα 5.80μ., ύψος που πέρασε ο Αμερικανός, Κρις Νίλσεν.

Όμως ο Καραλής πέρασε τα 5.90μ. στη 2η δική του προσπάθεια μένοντας στον αγώνα, βάζοντας τον πήχη στα 6.00μ., με στόχο να βελτιώσει την δική του κορυφαία επίδοση για φέτος κατά 7 εκατοστά (5.93μ).