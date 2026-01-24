Μίλτος Τεντόγλου: «Ποδαρικό» με άλμα στα 8,25 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε ντεμπούτο στη σεζόν, στην ημερίδα κλειστού της Παιανίας, με άλμα στα 8,25 μ. και κατέγραψε το καλύτερο ξεκίνημα του στη χειμερινή περίοδο.

Ο αθλητής αποχώρησε χαμογελαστός από το κλειστό της Παιανίας έχοντας νωρίτερα πάρει από το ντεμπούτο την επίδοση που ήθελε κι έχοντας χαρίσει άπειρα χαμόγελα στους φίλους του στίβου που βρέθηκαν στην εγκατάσταση.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έδειξε κεφάτος αγωνιστικά και σε θέση να διεκδικήσει στο εγγύς μέλλον ακόμη μεγαλύτερα άλματα. Η επίδοσή του είναι η τρίτη στον κόσμο και όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν και το Ευρωπαϊκό ανοιχτού στο Μπέρμιγχαμ.

Ο “χρυσός” ολυμπιονίκης, αφού βρήκε τη φόρα του, μετά τα δύο πρώτα άκυρα άλματα, συνέχισε στα 8,12 μ., 8,15 μ., 8,25 μ. και άφησε το τελευταίο του άλμα. Η σημερινή ήταν η πρώτη επαφή του αθλητή με την εγκατάσταση. Ο Τεντόγλου θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στο μίτινγκ της Οστράβας.