Ήρεμος ο Ολυμπιακός για Ποντένσε – Προχωρά σε μηνύσεις

Στον Ολυμπιακό φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις ενέργειες της ΑΕΚ παρά στις καταγγελίες για τον Ποντένσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Ολυμπιακό, η Ένωση προκάλεσε «αυτογκόλ» με τη στάση της, καθώς αντί για μία συγγνώμη για την ομπρέλα και τα υπόλοιπα αντικείμενα που πετάχτηκαν προς την πλευρά των παικτών των Πειραιωτών, επέλεξε να καταθέσει καταγγελία κατά του Ποντένσε, ακολουθώντας μια γνώριμη για την ομάδα τακτική δικομανίας.

Στον Ολυμπιακό δεν φαίνονται να ανησυχούν για την εν λόγω καταγγελία, εκφράζοντας μάλιστα αμφιβολίες για το πώς ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας θα μπορούσε να ασκήσει δίωξη, αφού το περιστατικό έχει ήδη καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.

Αντίθετα, οι άνθρωποι της ομάδας προετοιμάζονται να καταθέσουν και οι ίδιοι καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές, τόσο για τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν στον αγωνιστικό χώρο, όσο και για τις ύβρεις και τα φτυσίματα που σημειώθηκαν στη σουίτα όπου φιλοξενήθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού, όπως υποστηρίζουν.

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός σκοπεύει να καταθέσει καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές τόσο για την παρουσία μη διαπιστευμένων ατόμων στα αποδυτήρια – γεγονός για το οποίο, όπως σημειώνουν, η ΑΕΚ δεν κλήθηκε καν από τον Αθλητικό Δικαστή – όσο και για τις απειλές από «φουσκωτούς» και μη διαπιστευμένα πρόσωπα, όπως ο ξάδερφος του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος, σύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους, χωρίς διαπίστευση εκτόξευε ύβρεις προς τους αξιωματούχους και τους παίκτες της ομάδας.