Ιράν: “Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Μουντιάλ 2026, η διεφθαρμένη κυβέρνηση των ΗΠΑ δολοφόνησε τον ηγέτη μας”

Η προσπάθεια της FIFA να πείσει το Ιράν να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026 που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι φαίνεται να μην έχει αποτέλεσμα.

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιανμαλί, επέμεινε, σε συνέντευξή του στο DPA, σχετικά με την απόφαση να μην συμμετάσχει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο: “Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν όροι υπό τους οποίους μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο”, είπε αρχικά.

“Μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και αρκετές χιλιάδες πολίτες μας έχουν σκοτωθεί. Επομένως, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο.

Εάν η χώρα υποδοχής ήταν κάποια άλλη, η διεθνής κοινότητα σίγουρα θα είχε αντιδράσει και θα είχε αποσύρει τα δικαιώματα φιλοξενίας” τόνισε ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού.

Θυμίζουμε πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συνομίλησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, την Τρίτη 10/03 σχετικά με την συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026.

Ο πρόεδρος της FIFA διαβεβαίωσε σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ ότι η εθνική Ιράν είναι ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο το ερχόμενο καλοκαίρι (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), που θα λάβει χώρα σε Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό.