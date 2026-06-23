Ιορδανία – Αλγερία 1-2: Με ανατροπή έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στους “32” (βίντεο)

Η Αλγερία κατάφερε να πάρει την σημαντικότερη νίκη της στου Μουντιάλ 2026 μέχρι την επόμενη καθώς επικράτησε της Ιορδανίας με 2-1 μπαίνοντας στο κυνήγι για τη 2η θέση στον 10 όμιλο.

Οι Ιορδανοί άνοιξαν το σκορ στο 36΄ με τον Αλ Ρασντάν, ο οποίος επιασε ένα ξερό σουτ με το εξωτερικό για να σοκάρει τον Ζιντάν. Η απάντηση ήρθε μετά από απανωτές καλές στιγμές των Αλγερινών. Ο Μπενμπουαλί με κεφαλιά -από κόρνερ του Μαχρέζ- έφερε το ματς ξανά στα ίσια.

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Στο 82ο λεπτό, ξανά από κόρνερ οι Αλγερινοί, ο Γκουιρί βρέθηκε στην κατάλληλη θέση στο σωστό σημείο και έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα του Αμπουλάιλα για να φέρει τούμπα το παιχνίδι και να δώσει τους τρεις βαθμούς στη χώρα του.

Ιορδανία (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπου Λαϊλά, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπού Νταχάμπ, Χαντάντ, Αλ Ρασντάν, Αλ Ραγουαμπντέ, Αμπού Ταχά, Αλ Μαρντί, Ολβάν. Τάμαρι

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Αϊτ-Νουρί, Μπενσεμπαϊνί, Μαντί, Μπελγκαλί, Μάζα, Ζερούκι (46′ Μπενταλέμπ), Μπουνταουί (46′ Μπενμπουαλί), Τσαϊμπί, Μαχρέζ, Γκουϊρί.