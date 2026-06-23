Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος – Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον δράστη (βίντεο)

Έξι άτομα τραυματίστηκαν στο ανατολικό Λονδίνο το πρωί του Σαββάτου, 20 Ιουνίου, όταν ένας οδηγός παρέσυρε πλήθος πριν εγκαταλείψει το σημείο, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Green Street, στην περιοχή Upton Park, όταν ένα Toyota με ένδειξη για εκπαιδευόμενο οδηγό είχε σταματήσει στον δρόμο.

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🚨 Six people are in hospital, one with potentially life-changing injuries, after a car collided with several pedestrians on Green Street, near Upton Park station, this morning, police say.



The road is closed in both directions. Thoughts are with everyone affected. 🙏…— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 20, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 12 πεζοί κινούνταν στο πεζοδρόμιο, όταν ένα γκρι 4×4, πιθανότατα Nissan Qashqai, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στρίβοντας στη γωνία.

Το όχημα έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, τον οποίο παρέσυρε μαζί με φανάρια κυκλοφορίας, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία του.

🚨 #BreakingNews : A car ploughed into pedestrians outside Upton Park Station in East #London, injuring at least 6 people.



Emergency crews rushed to the scene, with one victim reportedly suffering life-changing injuries. #UKPolitics #sstvipic.twitter.com/1fMbU8QEre— Eyes on the Globe (@eyes_globe) June 22, 2026

Καθώς οι πεζοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, το αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος του σταματημένου Toyota, πριν ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια και τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν από το πεδίο της κάμερας.

Ελαφρά τραυματισμένα τα έξι άτομα

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους έχει χαρακτηριστεί μη απειλητική για τη ζωή και χωρίς μόνιμες συνέπειες, ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

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Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της Green Street, με κορδόνια ασφαλείας και ισχυρή παρουσία δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και συνεργεία καθαρισμού, καθώς στο οδόστρωμα υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια.

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Η περιοχή, κοντά στον σταθμό Upton Park του μετρό, παρέμεινε αποκλεισμένη για ώρες, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές λεωφορειακών γραμμών.



