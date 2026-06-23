Ανείπωτη τραγωδία στην Βέροια: Νεκρός 60χρονος μετά από τροχαίο – Στο νοσοκομείο τραυματισμένη η 64χρονη αδελφή του

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) στην Βέροια όταν ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε ένας 60χρονος, ενώ στη θέση του συνοδηγού ήταν η 64χρονη αδελφή του. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το ΙΧ βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε πάνω στο τοιχίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 60χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η 64χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Η έρευνα για συνθήκες που σημειώθηκε το τροχαίο στην Βέροια ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.