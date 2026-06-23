Το μυθικό συμβόλαιο που θα δώσουν οι Χιτ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Μετά από 13 χρόνια με μεγάλες στιγμές στο Μιλγούοκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μεταφέρει τα ταλέντα του στη Φλόριντα και τους Μαϊάμι Χιτ στο μεγαλύτερο trade του καλοκαιριού.

Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις και 4 μελλοντικά picks πρώτου και δεύτερου γύρου. Ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να υπογράψει επέκταση με τους Χιτ καθώς το συμβόλαιο λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

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Την επόμενη σεζόν θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 58,456,566 δολάρια όπως ήταν η συμφωνία από τους Μπακς. Για τη σεζόν 2027-28 υπάρχει player option $62,786,682 το οποίο αυτή την στιγμή φαίνεται δεδομένο πως δεν θα ενεργοποιήσει.

Αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο με τους Χιτ, ο Greek Freak θα έχει τη δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν πάλι ενεργοποιήσει την player option θα μπορεί να πάρει την τριετή επέκταση 214 εκατομμυρίων δολαρίων. Giannis Antetokounmpo will be eligible starting on January 6 to sign an extension for:



4 years/$275M if he opts-out



3 years/$214M if he opts-in



The opt-in is slightly more lucrative June 23, 2026

Οι πληροφορίες που επικαλείται ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια αναφέρουν ότι η ανταλλαγή δεν περιλαμβάνει καμία επιπλέον ομάδα αλλά τόσο οι Χιτ όσο και οι Μπακς θα υπογράψουν τη συμφωνία στις 6 Ιουλίου «γεγονός που αφήνει ανοιχτό το πλαίσιο για να δούμε αν υπάρχουν ευκαιρίες επέκτασης της και αλλαγής των δεδομένων».